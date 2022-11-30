Постпред РФ в Вене Ульянов сообщил, что Европа потеряла Россию как поставщика энергоносителей

Михаил Ульянов считает, что Европа в конечном счете останется без газа и нефти из РФ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Европа потеряла Москву как крупнейшего поставщика энергии, считает постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

В своем аккаунте в сети микроблогов Twitter он отреагировал на пост одного из пользователей, который привёл слова главы Международного энергетического агентства Фатиха Бирола о том, что «Россия навсегда потеряла Европу как своего крупнейшего энергетического клиента».

«Европа потеряла Россию как крупнейшего поставщика энергии, чтобы получить возможность покупать американский СПГ по гораздо более высокой цене? Большое достижение!» - пояснил Ульянов.

Стоит отметить, что угроза полного прекращения поставок энергоносителей из России в европейские государства, по данным властей РФ, возникла исключительной из-за действий Запада. В частности, многие европейские компании по неизвестным причинам (предположительно, из-за нежелания нарушать введенные ранее жесткие антироссийские экономические санкции) отказались покупать топливо у РФ по предложенной Москвой схеме, согласно которой подобные сделки должны осуществляться исключительно в российских рублях.

Кроме того, европейские государства в ближайшее время готовятся официально ввести потолок цен на российскую нефть. По словам вице-премьера России Александра Новака, РФ откажется поставлять энергоресурсы во все страны, которые решат поддержать подобное решение.