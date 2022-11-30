В Мосбирже сообщили, что доля доллара и евро на денежном рынке приблизилась к нулю

Доля операций с долларов и евро на Московской бирже снизилась сразу в 20 раз Фото: REUTERS

Доля американского доллара и евро в торгах на валютном рынке Мосбиржи резко упала. В частности, по сравнению с началом текущего года объем сделок с данными валютами снизился практически в 20 раз.

«После 24 февраля доля валютных операций сразу начала снижаться, и к сегодняшнему дню доля доллара и евро в общем объеме операций денежного рынка составляет меньше 1%», — пояснил директор департамента денежного рынка площадки Сергей Титов в беседе с информагентством РБК. По его мнению, за счет выпадения долларов и евро доля рублей увеличилась до 94%. Он подчеркнул, что в начале года порядка 80% объемов торгов составляли рублевые операции, на валютную составляющую приходилось около 20%.

Ранее власти РФ заявили о начале курса на дедолларизацию российской экономике. Речь идет об отказе от использования американской национальной валюты в ключевых сферах экономической жизни России. При этом, как отмечали правительственные чиновники, речь идет, прежде всего, о том, что от использования доллара должно отказаться российское государство, а рядовых граждан эти меры коснуться не должны.

Более того, глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина неоднократно заявляла о том, что никаких планов по запрету оборота и хождения американского доллара в РФ у властей страны в настоящее время совершенно точно нет.