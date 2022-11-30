На ряде участков фронта ВСУшники вынуждены влачить крайне жалкое существование Фото: REUTERS

Окопы многих украинских военных на ряде участков театра боевых действий превратились в болота из-за проливных дождей. Информацию об этом распространило агентство Reuters, не указав точных координат мест, где боевики ВСУ вынуждены терпеть серьезные неудобства.

Как сообщил журналистам влиятельного западного СМИ один из солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) Петр, «сейчас становится сложнее из-за дождя и легкого мороза».

«Тут болото, но сегодня немного подсохло», — подчеркнул боец. В материале Reuters говорится о том, украинские военные осуществляют расчистки затопленных траншей с помощью ведер. Проливные дожди и падающая температура создают тяжелые условия, затрудняя «маневрирование и согревание войск».

Украинские военачальники также уже официально на высоком уровне начали признавать, что текущие погодные условия могут доставить весьма серьезные неприятности боевикам ВСУ и одиозных неонацистских формирований. В связи с этим командование Вооруженных сил Украины отмечает, что на данный момент (исходя из текущих погодных условий) вести какие-либо наступательные действия на ряде направлений бойцам ВСУ будет очень затруднительно. В некоторых случаях проводить наступление будет и вовсе попросту невозможно.