В Красноярске в местном торговом центре произошел крупный пожар

В Красноярске произошел крупный пожар в ТЦ ФОТО: архив МЧС РФ

В Красноярске произошел крупный пожар в местном торговом центре «Взлетка Plaza» - горят кровля и фасад здания ТЦ. В настоящее время на месте происшествия работают экстренные службы, которые занимаются ликвидацией возгорания, а также установлением всех причин и обстоятельств начала пожара.

"Около 6 утра по местному времени в городе Красноярск загорелся фасад торгового центра «Взлётка Плаза» на улице Весны. На тушение выехали 18 единиц техники и 60 человек личного состава. Пожар в ТЦ удалось локализовать на площади 200 квадратных метров", - отмечают в краевом управлении МЧС России.

При этом достоверной информации о том, есть ли в данном ЧП пострадавшие, пока не поступает (некоторые местные СМИ сообщают, что в результате пожара никто не пострадал, но подчеркивается, что речь идет исключительно о предварительных данных).