У англосаксов н США и Британия не получилось сокрушить и победить РФ в политическом и экономическом противоборстве Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Соединенные Штаты Америки и Великобритания не в состоянии запугать Россию. Об этом говорится в статье американского журнала The National Interest.

«Ни Америке, ни Великобритании, ни любой другой стране Россию не застращать — особенно нападками на ее национальный образ. Основная аудитория [президента России Владимира] Путина — российские избиратели — обеспечивает ему выдающийся уровень поддержки», — говорится в материале.

В аналитической статье журналисты NI отмечают, что в настоящее время на международном уровне друзей у России хватает, поэтому никакие попытки политической и экономической изоляции Москвы со стороны западных государств по определению просто не могут быть успешными.

В качестве примера авторы NI приводят пример с тем, что жесткие западные санкции в отношении РФ отказалась поддержать не только дружественная России Сербия, но и такие крупные и влиятельные международные игроки, как Израиль, Китай, Турция и Индия.

Еще одним важным фактором стало умение властей РФ быстро переориентироваться в новой обстановке, благодаря чему даже действительно масштабные и тяжелые антироссийские рестрикции Запада в каком-то смысле стали для российской экономики "комариными укусами".