Дипломат Ермаков: Россия имеет право на нанесение ударов по западным спутникам

Удары ВС РФ по западным спутникам - вполне нормальный шаг, считает видный российский дипломат Фото: скриншот

Активно используемые украинскими войсками в операциях «квазигражданские» спутники производства западных стран могут стать вполне законной и абсолютно легитимной целью российских сил.

Такое мнение в интервью информагентству «РИА Новости» высказал директор департамента МИД России по нераспространению и контролю над вооружениями Владимир Ермаков.

«Западные страны самым активным образом используют потенциал гражданской космической инфраструктуры, прежде всего, группировки низкоорбитальных спутников, в целях поддержки операций ВСУ», — подчеркнул в разговоре с журналистами высокопоставленный российский дипломат. Он считает, что подобный вопрос (о возможном нанесении Россией ударов по западным спутникам) даже не может являться спорной темой, так как их использование в военных целях боевиками ВСУ не вызывает абсолютно никаких сомнений.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров публично заявил о том, что поставляемое на Украину западное вооружение (а также каналы его поставки киевскому националистическому режиму) является легитимной целью Вооруженных сил России в ходе проведения военной спецоперации. Министр обороны России Сергей Шойгу регулярно заявлял о том, что ВС РФ в ходе СВО постоянно уничтожает поставленное Киеву западное оружие.