В российском МИДе напомнили НАТО и всему Западу о бомбардировках Югославии Фото: REUTERS

Официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила западным политикам о масштабных обстрелах силами НАТО объектов энергетической инфраструктуры Югославии в 1999 году.

Активно используемые украинскими войсками в операциях «квазигражданские» спутники производства западных стран могут стать вполне законной и абсолютно легитимной целью российских сил. Такое мнение высказал директор департамента МИД России по нераспространению и контролю над вооружениями Владимир Ермаков.

Вооруженные силы России применяют на Украине пикирующие беспилотники, которые позволяют эффективно атаковать места скопления живой силы и военной техники противника.

Украина совершенно точно не сможет победить в конфликте с РФ, а следующий этап российской спецоперации грозит фактическим уничтожением украинского государства. Такое мнение выразил экс-советник главы Пентагона, бывший полковник армии США Дуглас Макгрегор.

Вашингтон затягивает конфликт на Украине из страха пойти на компромисс с Россией. Об этом написал политических обозреватель из США, профессор международных отношений в Гарвардском университете Стивен Уолт для журнала Foreign Policy.