Украинские боевики потеряли около 100 человек при попытке прорваться на Запорожском направлении Фото: Александр КОЦ

Украинские военные предприняли попытку прорыва линии фронта в Запорожской области, ликвидировано более десяти единиц техники и около 100 человек личного состава противника, сообщил РИА “Новости” командир одного из подразделений ВС России с позывным "Гектор".

"Прошли данные от артразведки… командир полка доложил о том, что десять единиц боевой техники и до 100 человек личного состава … пытались организовать прорыв", - уточнил "Гектор".

При помощи российской артиллерии попытка прорыва была предотвращена, добавил он.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 30 ноября 2022 года публикует сайт KP.RU.