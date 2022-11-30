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НовостиПолитика30 ноября 2022 4:51

Украинские боевики потеряли около 100 человек при попытке прорваться на Запорожском направлении

РИА Новости: украинские боевики потеряли около 100 человек при попытке прорваться на Запорожском направлении
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
Украинские боевики потеряли около 100 человек при попытке прорваться на Запорожском направлении

Украинские боевики потеряли около 100 человек при попытке прорваться на Запорожском направлении

Фото: Александр КОЦ

Украинские военные предприняли попытку прорыва линии фронта в Запорожской области, ликвидировано более десяти единиц техники и около 100 человек личного состава противника, сообщил РИА “Новости” командир одного из подразделений ВС России с позывным "Гектор".

"Прошли данные от артразведки… командир полка доложил о том, что десять единиц боевой техники и до 100 человек личного состава … пытались организовать прорыв", - уточнил "Гектор".

При помощи российской артиллерии попытка прорыва была предотвращена, добавил он.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 30 ноября 2022 года публикует сайт KP.RU.