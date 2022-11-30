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НовостиПолитика30 ноября 2022 5:16

Советник главы ДНР Гагин заявил, что Украина ударами по Донецку мстит за свои неудачи

ВСУ ведут себя как животные, отметил Ян Гагин
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
Советник главы ДНР Гагин заявил, что Украина ударами по Донецку мстит за свои неудачи

Советник главы ДНР Гагин заявил, что Украина ударами по Донецку мстит за свои неудачи

Фото: REUTERS

Украинские военные обстреливают Донецк из РСЗО с предельной дальности, чтобы отомстить за свои провалы и отступление, заявил РИА Новости советник врио главы ДНР Ян Гагин.

"Мы и так понимаем, что они как животные себя ведут… Им не жалко никого: ни детей, ни женщин, ни гражданских, но при этом обстрелы на предельной дальности говорят о том, что противник деморализован и отступает", - добавил Гагин.

Также он отметил, что характер обстрелов говорит о том, что противник находится на максимальной дальности досягаемости оружия.

"Они стреляют именно по городу, но при этом - не прицельно, сами обстрелы довольно хаотичные", - уточнил собеседник агентства.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 30 ноября 2022 года публикует сайт KP.RU.