Советник главы ДНР Гагин заявил, что Украина ударами по Донецку мстит за свои неудачи Фото: REUTERS

Украинские военные обстреливают Донецк из РСЗО с предельной дальности, чтобы отомстить за свои провалы и отступление, заявил РИА Новости советник врио главы ДНР Ян Гагин.

"Мы и так понимаем, что они как животные себя ведут… Им не жалко никого: ни детей, ни женщин, ни гражданских, но при этом обстрелы на предельной дальности говорят о том, что противник деморализован и отступает", - добавил Гагин.

Также он отметил, что характер обстрелов говорит о том, что противник находится на максимальной дальности досягаемости оружия.

"Они стреляют именно по городу, но при этом - не прицельно, сами обстрелы довольно хаотичные", - уточнил собеседник агентства.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 30 ноября 2022 года публикует сайт KP.RU.