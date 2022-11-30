В России предложили создать единую базу риэлторов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В России предложили создать единую базу риэлторов. С инициативой выступил депутат Госдумы Иван Сухарев. Он подготовил проект закона о посреднической деятельности на рынке сделок с недвижимостью.

Парламентарий отмечает, что оказание услуг на рынке недвижимости широко востребовано. Но при этом нет каких-либо правовых норм риэлторской деятельности, что приводит к существенным рискам для потребителей.

В связи с этим депутат обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой рассмотреть возможность создания государственного реестра агентов по недвижимости. А также предусмотреть правовое регулирование деятельности и определить орган власти, который будет регулировать риэлторскую деятельность.

Помимо этого, депутат настаивает, что необходимо ввести систему страхования сделок с недвижимостью, пишет Rt.

Меж тем к новому году традиционно спрос на жилье растет. В 2022 году это связано еще с тем, что застройщики сейчас предлагают рекордные скидки, опасаясь падения спроса. Но ЦБ все чаще призывает отменить ипотечные кредиты с почти нулевой ставкой, а еще анонсирует окончание действия ипотеки с господдержкой. Продлевать программу в новом году не будут. А это значит, что спрос на жилье начнет падать, а вместе с ним и цена. Сокращение может составить до 30%, передает Пятый канал.

А вот член Российской гильдии риэлторов, генеральный директор компании «Релайт-Недвижимость» Константин Барсуков заметил в беседе с "360", что прощаться со льготной ипотекой рано — официального решения о прекращении программы еще не было.