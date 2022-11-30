Глава департамента МИД Ермаков заявил о “зиме” в отношениях России и США Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В настоящее время рано говорить о перспективах стратегического диалога РФ с США - "зима" в отношениях между государствами не способствует этим процессам, заявил в интервью РИА Новости глава Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков.

"Спекулировать о том, когда подобное "дозревание" в Вашингтоне могло бы случиться, особого смысла не вижу… сейчас "зима" не только за окном, но и в наших отношениях с США, а такое время года… не благоприятствует процессам роста и созревания", - сказал Ермаков.

Ранее временная поверенная в делах США в РФ Элизабет Руд заявила РИА Новости, что Вашингтон привержен контролю над вооружениями и ожидает возможности возобновления диалога с Россией по стратегической стабильности, прерванного, по ее словам, из-за ситуации на Украине. При этом Ермаков ранее отметил, что требуется "дозревание" США до серьезного разговора по стратегической стабильности, а также наличие “адекватного партнера” в Вашингтоне.

Ранее в МИД России назвали условие для возобновления стратегического диалога с США. Об этом рассказал замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Также ранее МИД России сообщал, что США и Евросоюз заморозили диалог с Москвой по борьбе с терроризмом. В ведомстве отмечали, что Вашингтон под надуманным предлогом в одностороннем порядке решил приостановить профильные встречи в рамках диалога высокого уровня.