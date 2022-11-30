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НовостиОбщество30 ноября 2022 6:35

Названы регионы России, где сотрудники испытывают максимальную нестабильность на работе

Сложнее всего приходится представителям сферы развлечений
Елена АКИМОВА
Названы регионы России, где сотрудники испытывают максимальную нестабильность на работе

Названы регионы России, где сотрудники испытывают максимальную нестабильность на работе

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Служба исследований hh.ru выяснила настроения на рынке труда в 4 квартале 2022 года. Индекс самочувствия остался аналогичный тому, что был в третьем квартале –0,07 пункта.

А вот уровень сложности поиска работы стал увеличиваться, при этом многие продолжают испытывать неуверенность в успехе трудоустройства в ближайшей перспективе.

Зато индекс стабильности на текущем рабочем месте улучшается после двукратного падения во втором квартале 2022 года. Теперь он составляет 0,34 пункта против 0,24 ранее.

Сферы, в которых самые «мрачные» настроения:

Сфера искусства и развлечений,

IT-сфера,

Высший менеджмент.

А вот в области спорта, салонов красоты, розничной торговли и продаж появились позитивные настроения, сообщает "Газета.Ru".

От региона к региону тоже меняется настрой сотрудников. Пессимистичнее всего настроены работающие в Москве и Московской области. Здесь больше чувствуется угроза увольнения. Чуть лучше обстоят дела у респондентов из Северо-Западного ФО, Санкт-Петербурга и Ленинградской области. А вот образец стабильности – Уральский ФО.

Для окончания года характерна еще одна тенденция – большинство работников (независимо от сферы) готовы снизить свои зарплатные ожидания, чтобы не потерять стабильный доход.

Ранее в Роструде объяснили, чем различаются понятия отстранение от работы и увольнение. Отстранение сотрудника от работы носит временный характер. Руководство может пойти на соответствующий шаг по веским причинам, однако для принятия решения потребуются доказательства, сообщает ФАН.

Тем временем, 19% респондентов ответили, что администратор является одной из самых привлекательных профессий для подработки. 13% отметили, что могли бы получать дополнительный доход в качестве редактора или корректора. 12% готовы зарабатывать дополнительные деньги, собирая заказы в магазинах, сообщает Rt.