Названы регионы России, где сотрудники испытывают максимальную нестабильность на работе Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Служба исследований hh.ru выяснила настроения на рынке труда в 4 квартале 2022 года. Индекс самочувствия остался аналогичный тому, что был в третьем квартале –0,07 пункта.

А вот уровень сложности поиска работы стал увеличиваться, при этом многие продолжают испытывать неуверенность в успехе трудоустройства в ближайшей перспективе.

Зато индекс стабильности на текущем рабочем месте улучшается после двукратного падения во втором квартале 2022 года. Теперь он составляет 0,34 пункта против 0,24 ранее.

Сферы, в которых самые «мрачные» настроения:

Сфера искусства и развлечений,

IT-сфера,

Высший менеджмент.

А вот в области спорта, салонов красоты, розничной торговли и продаж появились позитивные настроения, сообщает "Газета.Ru".

От региона к региону тоже меняется настрой сотрудников. Пессимистичнее всего настроены работающие в Москве и Московской области. Здесь больше чувствуется угроза увольнения. Чуть лучше обстоят дела у респондентов из Северо-Западного ФО, Санкт-Петербурга и Ленинградской области. А вот образец стабильности – Уральский ФО.

Для окончания года характерна еще одна тенденция – большинство работников (независимо от сферы) готовы снизить свои зарплатные ожидания, чтобы не потерять стабильный доход.

Ранее в Роструде объяснили, чем различаются понятия отстранение от работы и увольнение. Отстранение сотрудника от работы носит временный характер. Руководство может пойти на соответствующий шаг по веским причинам, однако для принятия решения потребуются доказательства, сообщает ФАН.

Тем временем, 19% респондентов ответили, что администратор является одной из самых привлекательных профессий для подработки. 13% отметили, что могли бы получать дополнительный доход в качестве редактора или корректора. 12% готовы зарабатывать дополнительные деньги, собирая заказы в магазинах, сообщает Rt.