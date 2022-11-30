В «Черную пятницу» россияне активно бронировали отели для будущего отдыха Фото: Олег ЗОЛОТО

Сервис для планирования путешествий OneTwoTrip подвел итоги распродажи, приуроченной к «черной пятнице». В период с 25 по 27 ноября пользователи могли забронировать отели по всему миру со скидкой до 43% по предоплате.

Самым популярным направлением для внутреннего туризма стала Москва. На нее пришлось 20% всех бронирований.

В Санкт-Петербурге отели были востребованы в 11% случаев, а замыкает тройку лидеров Сочи – 5%.

В пятерку лидеров также вошли Турция (4%) и Казань (2%).

Его говорить о зарубежных направлениях, то в десятки лидеров Таиланд. В Бангкоке выбирали преимущественно отели «пять звезд». На них пришлось 43,2% броней. Средний чек проживания составил 38 тысяч рублей, сообщает "Газета.Ru"

Те, кто успел воспользоваться выгодным предложением, старались забронировать отдых на максимальный срок. Самая большая продолжительность была в Дубае. В среднем здесь задерживаются на 4,8 дня. В Стамбуле – на 3,2 дня, а замыкает тройку Бангкок с 3,1 днями.

Маркетолог, член совета «Российской гильдии маркетологов» Николай Григорьев подтвердил, что в дни распродаж можно сэкономить.

- Надо понимать, что ритейлы во многом работают от оборота и когда происходит разного рода события, например, Черная пятница или 8 Марта — люди начинают много покупать и можно сделать иногда за неделю полугодовой оборот, в зависимости от сферы, - сказал он ФАН.

Но часто скидки - это уловка. Расчет на то, что цены искусственно поднимают, а потом делают большую скидку, такая манипуляция цифрами, пишет газета "Известия".