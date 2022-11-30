Пользователи Twitter раскритиковали Зеленского за разговор с Шольцем

Владимир Зеленский Фото: REUTERS

Пользователи соцсети Twitter негативно восприняли публикацию украинского лидера Владимира Зеленского о его телефонной беседе с канцлером Германии Олафом Шольцем.

В разговоре политики обсудили вывоз зерна с Украины, а также военная помощь Киеву от Берлина и попытки урегулирования конфликта.

При этом пользователи соцсети задали президенту Украины ряд неудобных вопросов о коррупции и электроснабжении Украины.

"Кто защитит нас от украинского нацизма?" - задалась вопросом Lusifa33.

"Формула мира? У вас заканчиваются чужие деньги?" - спросил ukipwebmaster.

"Ради чего вы растягиваете этот конфликт? Скрываете свою коррупцию?" - написал PurdueGator.

"О, так вы можете обсуждать и другие темы, не только просить деньги?" - заметил LaCrampeCi.

Ранее пользователи Twitter раскритиковали Зеленского за ошибки, которые привели к началу российской спецоперации. В соцсетях украинскому лидеру посоветовали как можно скорее пойти на прямые переговоры с РФ.