В Совфеде России намерены потребовать от Украины прекратить любые атаки ЗАЭС Фото: REUTERS

Совет Федерации хотят потребовать от властей Украины прекратить любые атаки на Запорожскую АЭС (ЗАЭС), а также выступит перед мировым сообществом с призывами признать и осудить "агрессию со стороны Украины" относительно атомной станции. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на проект обращения верховной палаты, который имеется в распоряжении редакции. Сенаторы планируют рассмотреть этот документ в среду.

"Совет Федерации требует от военного и политического руководства Украины немедленного прекращения любых атак на Запорожскую АЭС и связанную с ней инфраструктуру", - говорится в документе.

Совет Федерации намерен обратиться к парламентам стран мира и международным парламентским организациям с призывом "осудить политику киевских властей и потребовать прекратить агрессивные действия, угрожающие безопасности крупнейшей в Европе атомной станции", уточняется в проекте обращения.

Ведомство расценивает действия Украины на территории Запорожской АЭС как "ядерный терроризм".

Также заместитель директора Департамента информации и печати МИД России Иван Нечаев ранее заявлял, что Россия не будет признавать Украину страной-террористом, как это делают западные страны.

Совет управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) принял резолюцию с призывом к Россию отказаться от претензий на Запорожскую АЭС (ЗАЭС). В МАГАТЭ также обеспокоены "давлением на украинский обслуживающий персонал" ЗАЭС и "неоднократного нарушения внешнего энергоснабжения в результате обстрелов прилегающей территории".