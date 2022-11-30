Yonhap: в Сеуле заявили, что самолеты Китая и России вошли в "опознавательную зону ПВО" Фото: REUTERS

Военные Южной Кореи заявили, что российские и китайские военные самолеты якобы вошли в так называемую опознавательную зону ПВО республики без предварительного уведомления Сеула. Об этом сегодня, 30 ноября, сообщило агентство Yonhap со ссылкой на Комитет начальников штабов ВС Кореи.

Речь шла о двух китайских и шести российских самолетах. При этом воздушное пространство Кореи нарушено не было.

Напомним, российская сторона ранее неоднократно отмечала, что "опознавательная зона ПВО" была установлена Сеулом в одностороннем порядке и поэтому не создает правовых обязательств для других стран. Полеты российской авиации проходят с учетом международных норм права, подчеркивали в российском посольстве.

Ранее сообщалось, что 21 военный самолет КНР вошел в опознавательную зону ПВО Тайваня. Тайваньские вооруженные силы развернули зенитно-ракетные комплексы для наблюдения за китайскими самолетами.