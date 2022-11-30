Крымский политик Гемпель назвал план Украины по возвращению полуострова “больными фантазиями” Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава комитета парламента Крыма по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель назвал больными и безумными фантазиями создаваемый киевскими властями план по возвращению контроля над полуостровом.

Напомним, ранее представитель украинского лидера по Крыму Тамила Ташева заявила изданию Politico, что в Киеве считают возвращение Крыма под контроль Украины "вполне возможным", а цель Киева состоит в "возвращении всей территории".

"Такого рода заявления - фонтан безумных и больных фантазий. Такое впечатление, что все заявления по вопросу Крыма команда Зеленского делает в одурманенном состоянии… эти заявления не имеют ничего общего с реальностью", - сказал РИА Новости Гемпель.

Ранее сайт KP.RU писал, что власти Украины работают над планом по захвату Крыма, об этом рассказала представитель украинского президента по Крыму Тамила Ташева, ответственная за разработку. Как передавало издание The Daily Beast, Киев ищет пособников не только на поле боя. По словам Ташевой, у него есть подпольная сеть информаторов на полуострове. При этом она заявила, что основным механизмом возвращения Крыма будет “политико-дипломатический путь”, однако предполагается и применение “военных компонентов”.