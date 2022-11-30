За год штаб по вопросам ЖКХ зарегистрировал права на 1122 коммунальных сооружения

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В ноябре исполнился год с начала работы штаба по вопросам жилищно-коммунального хозяйства на площадке Управления Росреестра по Москве. Его сотрудники помогают ускорить ход регистрации прав и кадастрового учета объектов ЖКХ, в том числе водоотведения, дорожно-мостового хозяйства, инженерных сетей.

«Год совместной работы продемонстрировал эффективность принятого решения о создании Штаба по вопросам ЖКХ, - сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. - За прошедшее время нам удалось выстроить результативное сотрудничество между предприятиями и организациями Комплекса городского хозяйства и столичным Управлением Росреестра, что позволило ускорить темпы введения в эксплуатацию важных объектов инженерной и коммунальной инфраструктуры Москвы. Эта работа приобретает особое значение в осенне-зимний период, когда основная задача городских служб – обеспечить бесперебойную работу всех систем жизнеобеспечения при любых погодных условиях, не допустить нарушений в ресурсоснабжении потребителей».

Среди знаковых объектов, которые рассмотрели в штабе, — первый и второй блок Люберецких очистных сооружений общей площадью 119 тысяч квадратных метров, водопровод на участке от Шелковского до Открытого шоссе на Северо-Восточной хорде протяженностью 2000 метров, ряд газопроводов низкого и высокого давления общей протяженностью почти 85 тысяч метров.

Всего на кадастровый учет поставили 242 сооружения протяженностью почти 259 тысяч метров, 15 зданий общей площадью около 19 тысяч квадратных метров и 101 земельный участок общей площадью 1,4 миллиона квадратных метров.

«Сейчас можно с уверенностью сказать о выстроенной отлаженной работе специалистов столичного Росреестра с подведомственными организациями комплекса городского хозяйства Москвы. На постоянной основе проводится системный анализ объектов недвижимости ресурсоснабжающих организаций столицы. Так, за время действия штаба зарегистрированы права в отношении 1122 коммунальных сооружений протяженностью свыше 480 тысяч метров, а также права на 82 здания суммарной площадью более 33 тысяч квадратных метров», — уточнил руководитель Управления Росреестра по Москве Игорь Майданов.