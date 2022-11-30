Воздушная тревога объявлена в Сумской и Харьковской областях Украины Фото: REUTERS

На Украине в среду, 30 ноября, в Сумской и Харьковской областях объявлена воздушная тревога, об этом стало известно из онлайн-карты воздушных тревог министерства цифровой трансформации Украины.

Помимо этого, о звучащих сиренах воздушной тревоги заявлено и на подконтрольных киевским властям частях ДНР и ЛНР.

Как сообщал сайт KP.RU, ночью 30 ноября 2022 года в украинских СМИ сообщалось о громких взрывах в Харьковской и Днепропетровской областях страны. Несколько мощных взрывов прозвучало в городе Херсон.

Напомним, 8 октября 2022 года спецслужбы Украины cовершили теракт на Крымском мосту, когда было разрушено несколько пролетов и погибли люди. После этого с 10 октября 2022 года вооруженные силы России стали наносить удары высокоточным оружием по объектам критически важной инфраструктуры на территории всей Украины.