В ДНР сообщили, что ВСУ совершенно не берегут живую силу Фото: GLOBAL LOOK PRESS

ВСУ "совершенно не берегут живую силу", создается впечатление, что это делается намеренно, заявил РИА Новости советник врио главы ДНР Ян Гагин.

"Они концентрируют большое количество живой силы на всех участках фронта, и системы при этом нет. У меня такое впечатление, что они заваливают телами наши позиции. Потому что вся линия фронта практически везде пристреляна…", - отметил Гагин.

Также он добавил, что Киев будто решил "утилизировать генофонд нации".

Ранее сайт KP.RU сообщал, что украинские войска несут крупные потери. Отмечалось, что мобилизованные россияне начали восполнять бреши в подразделениях, сейчас они “более полнокровные”. При этом много боевой техники вышло из строя - “где-то износ, где-то подбили”.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 30 ноября 2022 года публикует сайт KP.RU.