В ДНР освобожден поселок Курдюмовка

В ДНР освобожден еще один поселок – Курдюмовка Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На территории Донецкой народной республики вооруженными силами России освобожден поселок Курдюмовка, об этом сообщил мэр Горловки Иван Приходько в интервью телеканалу "Россия 24".

"Это один из поселков, откуда очень мощно обстреливалась Горловка, кроме того он дает полный контроль над трассой Горловка – Артемовск", - подчеркнул глава администрации.

Приходько отметил, что это стратегически важное место, и добавил, что бои за Курдюмовку продолжались более пяти суток.

Как сообщал сайт KP.RU, 30 ноября 2022 года украинские военные предпринимали попытку прорыва линии фронта в Запорожской области, ВС России ликвидировали более десяти единиц техники и около 100 человек личного состава противника.

Напомним, с 24 февраля 2022 года Россия проводит специальную военную операцию на территории Украины. Президент России Владимир Путин заявлял, что задачей спецоперации является "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".