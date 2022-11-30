Путин призвал быстрее расселять людей из аварийных домов Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин призвал быстрее расселять людей из аварийных домов, отметив, что эти мероприятия идут в стране с опережением графика.

"С опережением идет расселение граждан из аварийного фонда. Нужно из трущоб людей расселять. Наряду с жильем в регионах вводятся в строй необходимые объекты коммунального хозяйства, идет благоустройство городов и поселков", - сказал глава государства на совещании с членами правительства.

По мнению российского лидера, граждане страны видят позитивные изменения в сфере строительства нового жилья. Президент также отметил, что в России ожидается новый рекорд по строительству жилых домов. Уже сейчас введено более 87 миллионов квадратных метров, три миллиона российских семей улучшили свои жилищные условия, сообщил он.

Как писал сайт KP.RU, ранее Путин заявил, что для решения проблемы жилья в России надо вкладываться в стройку и возвести несколько миллиардов квадратных метров.