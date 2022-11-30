В России на 30 ноября 2022 года выявлено 6 088 новых случаев заражения коронавирусом Фото: REUTERS

Федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом зафиксировал к 30 ноября 2022 года 6 088 случаев заражения COVID-19. Тем временем число смертей от инфекции составило 59 человек. Всего с начала пандемии выявлено 21 590 828 случаев заражения и зарегистрировано 392 002 смерти от вируса.

Число выздоровлений выросло за сутки в России на 5 557 против 5 863 на 29 ноября 2022 года, до 20 997 710 соответственно за весь период.

При этом госпитализировали порядка 1 341 человека против 1500 днем ранее, что свидетельствует о снижении на 10,6%. В 44 регионах России сократилось количество госпитализаций, в 34 субъектах увеличилось, а в семи положение не изменилось.

Напомним, Роспотребнадзор заявил, что варианты коронавируса BQ.1 и BQ.1.1 ("Цербер") передаются от человека к человеку быстрее, чем любые другие мутации. В России выявляют все больше случаев заражения этими штаммами. Главная причина – плохо вакцинируемся, коллективного иммунитета нет, подчеркнули в ведомстве.