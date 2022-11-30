Пугачева начала ликвидацию своей последней российской компании

Алла Пугачева Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Российская певица Алла Пугачева начала работу по ликвидации последней принадлежавшей ей в России компании ООО “АБП”, что следует из информации в базе данных Федеральной налоговой службы России.

Компания занималась организацией концертов артистки, а также вела деятельность радиостанции “Радио Алла” в 2010 году. “АБП” была зарегистрирована на директора певицы - Елену Чупракову.

В документах говорится, что реклама выступлений Пугачевой представляла общественную значимость, а потому размещалась на бесплатной основе в качестве наружной соцрекламы. С 2019 по 2021 год ежегодная прибыль компании сократилась в 23 раза - до 3-х миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что исхудавшая Алла Пугачева с детьми уехала от Максима Галкина* в другую страну. Отмечалось, что Примадонна прогуливается по побережью в минишортах.

Также ранее подруга Аллы Пугачевой назвала настоящую причину отъезда певицы из России. Она уточнила, что артистка уехала из России из-за детей Лизы и Гарри.

*Признан в России иноагентом