Военные самолеты России и Китая провели совместное патрулирование в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Россия и Китай провели очередное воздушное патрулирование в Азиатско-Тихоокеанском регионе Фото: пресс-служба Минобороны России

Россия и Китай провели очередное воздушное патрулирование в Азиатско-Тихоокеанском регионе, сообщает Министерство обороны РФ.

«Авиагруппа в составе стратегических ракетоносцев Ту-95мс ВКС России и стратегических бомбардировщиков Хун-6к ВВС Народно-освободительной армии Китая осуществила воздушное патрулирование над акваториями Японского и Восточно-Китайского морей», – сказано в Telegram-канале ведомства.

Патрулирование продолжалось около восьми часов, сопровождение ракетоносцев и бомбардировщиков обеспечивали истребители Су-30см и Су-35с. Как отметили в Минобороны, впервые в ходе патрулирований выполнены посадки российских самолетов на аэродроме в КНР и китайских самолетов на аэродроме в России. На отдельных этапах маршрута ракетоносцы сопровождали истребители других государств, говорится в сообщении.

В российском военном ведомстве подчеркнули, что самолеты РФ и Китая действовали строго в соответствии с положениями международного права и не нарушили воздушное пространство других стран. Патрулирование не было направлено против третьих стран, отметили в Минобороны.

Как писал сайт KP.RU, в январе 2022 боевые корабли России, Ирана и Китая провели военно-морские учения «CHIRU-2022» в Аравийском море. Отработка спасения на море и противодействия морскому пиратству прошла в Оманском заливе и в воздушном пространстве над ним.