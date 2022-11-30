В Чувашии завершили благоустройство парков на средства федерального бюджета

В Чувашской Республике реализованы проекты по благоустройств в городах Шумерля и Козловка в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Ранее они победили в V Всероссийском конкурсе комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.

Администрации Шумерли и Козловки представили отчет о проделанной работе Межведомственной комиссии под председательством Главы Чувашии Олега Николаева. В шумерлинском парке обустроили пешеходные дорожки и освещение, построили дендрарий и скейт-площадку, расчистили искусственный водоем, а также создали фестивальную зону для проведения мероприятий. В Козловке благоустроили зоны спортивных занятий, тихого отдыха и скейт-площадку, событийную площадку с павильоном и теневым навесом, высадили новые кустарники, установили декоративные опоры освещения со светодиодными светильниками.

Министр строительства, архитектуры и ЖКХ Павел Данилов отметил, что созданные объекты требуют содержания, которое необходимо прописывать в бюджетах. «Оборудование должно поддерживаться в нормативном состоянии – например, на одном из объектов есть скейт-парк, который достаточно сложно обслуживать. В январе мы планируем провести обучение со специалистами по надлежащему содержанию оборудования», – отметил Павел Данилов.

Руководитель региона подчеркнул, что реализация национальных проектов открывает для республики новые возможности и очень важно активно их инициировать, своевременно и в полной мере их реализовывать, используя все появляющиеся возможности и добавил, что работа по благоустройству городской среды также является важной составляющей стратегии социально-экономического развития Чувашии и, несомненно, будет продолжена.