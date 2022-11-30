Кудрин заявил, что пока не определился с новой должностью после ухода из Счетной палаты России

Кудрин заявил, что пока не определился с новой должностью после ухода с поста главы Счетной палаты России Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Экс-глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что пока не определился с должностью, которую займет после освобождения с госслужбы, и не подтвердил официально свой переход в "Яндекс".

"У меня в жизни всегда остаются несделанные крупные, интересные проекты - от одного к следующему. Так что, я думаю, что-то, что сделано, то хорошо. Нужно делать еще более интересные крупные проекты", - заявил Кудрин журналистам "Интерфакс".

По данным издания, он не уточнил, какими именно проектами планирует заниматься. Он также воздержался от комментариев по поводу перехода на работу в "Яндекс", о которой стало известно ранее из неофициальных источников.

"Я пока воздержусь, поскольку пока нужно сделать паузу... Мы когда выберем, тогда и скажем", - заключил Кудрин.

Напомним, сегодня, 30 ноября 2022 года, Алексей Кудрин официально освободили с должности председателя Счетной палаты РФ. За досрочное освобождение Кудрина проголосовал 151 сенатор, один представитель воздержался, против никто не выступил.

Тем временем, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко косвенно заверила переход Кудрина в "Яндекс", выразив надежду на то, что теперь "новости из Совфеда будут чаще попадать в топ поисковика". Об этом она сказала в ходе пленарного заседания ведомства.