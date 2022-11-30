В ЛНР сообщили о подготовке Киевом взрыва в Одессе с целью обвинения России Фото: EAST NEWS

Украина готовит провокацию в Одессе для последующего обвинения Вооруженных сил России, заявил офицер Народной милиции Луганской народной республики Андрей Марочко.

«Украинское командование рассматривает возможность проведения диверсий на Одесском припортовом заводе, а именно подрыва хранилищ химической продукции, с последующим обвинением России в создании техногенной катастрофы. Инициирование замысла планируется при нанесении российской стороной ракетных ударов по объектам в районе Одессы», – написал он в Telegram.

По словам Марочко, диверсия планируется в том числе для отвлечения внимания от провалов Вооруженных сил Украины в Донбассе и огромных потерь в ходе боевых действий.

Напомним, ранее стало известно, что Киев намерен устроить провокацию на украинской территории при помощи маломощного ядерного боеприпаса или так называемой «грязной бомбы». Целью провокации является обвинение России в применении этого оружия, а позже запуск мощной антироссийской кампании.