Московский школьник победил на швейцарском "Голосе": судьи аплодировали стоя Фото: кадр с видео

Финал в детской категории швейцарского шоу «Голос» неожиданно завершился победой россиянина. Из четырех финалистов двое оказались не швейцарцами, а в финал в итоге вышел 16-летний Данила Первушин – школьник из Москвы.

Шоу Swiss Voice Tour несколько отличается от привычного шоу «Голос», которое растиражировано по всему миру. Это самостоятельный проект, но правила в нем все же напоминают исходную версию: члены жюри выбирают самого талантливого исполнителя, а остальные вынуждены уступить ему дорогу.

Музыкой россиянин занимается с четырех лет: пробовал скрипку, фортепиано, был солистом детского хора «Великан» и даже выступал вместе с Кобзоном.

В подростковом возрасте, москвич попробовал джазовый вокал и понял, что нашел свое. Собственно, ради него он и прилетел в Швейцарию.

Эта страна не совсем чужая москвичу, здесь живет его старший брат, композитор и пианист. В Женеве Данил хотел принять участие в вокальных джем-сейшенах легендарного джазового фестиваля в Монтрё. Но потом увидел объявление о кастинге в местный «Голос» и заехал туда тоже.

У родителей Данилы было двоякое отношение к решению сыну: с одной стороны новый опыт, с другой – подобные конкурсы в России оставили неприятный след.

- С нашим «Голосом» у нас сложилась не совсем удачная история. В первый раз мы пришли туда болеть за нашу знакомую Сашу Давыдову, но на Даню упал осветительный фонарь. Потом мы подали заявку на участие, но очередь так и не дошла. А с третьей попытки даня попал на слепые прослушивания, но к нему никто не повернулся, - рассказывает сайту mk.ru Алексей Первушин, отец Данилы.

Он прекрасно знает сферу, где хочет развиваться его сын. Александр не раз организовывал концерты на правах промоутера.

Оказавшись на швейцарском конкурсе, молодой артист и его отец не заметили, чтобы к ним относились предвзято. Но больших планов не строили, понимали, что мальчика из России вряд ли далеко пропустят.

- Но швейцарцы оказались весьма лояльными, — говорит отец Данилы. — Нас постоянно подбадривали, и вообще, там значительно спокойнее, чем на похожих проектах в России. У нас часто идет гонка за понтами, а у них этих понтов меньше, все проще и добрее.

В местных газетах Даню позиционировали как женевца, ведь при регистрации указали местный адрес. И хотя семья не скрывала, что приехали из России, на решение судей это никак не повлияло.

Данил вышел в финал вместе с 12-летней Миланой. Она тоже россиянка, но несколько лет назад ее родители перебрались во Францию.

- Даня, конечно, волновался, хотя уже тертый калач, и в самом финале спел хуже, чем на прогоне, — рассказывает Алексей Первушин. — Но продюсеры и судьи видели его прежние выступления, так что не стали снижать баллы. В итоге аплодировали стоя.

После победы Даня получил возможность записать трек в легендарной лондонской студии Abbey Road. После победы он на два месяца должен остаться в Женеве, чтобы посещать репетиции и обязательные мероприятия. Это дало шанс парню поступить в Высшую школу музыки на год раньше, чем планировал.

Сейчас Даня работает над языком и ищет подработку, чтобы было на что жить в чужой стране.