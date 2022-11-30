Рогов о наблюдателях МАГАТЭ на Запорожской АЭС: «Фиксируют прилеты, цокают, а откуда бьют – понять не могут»

Наблюдатели МАГАТЭ фиксируют прилеты по Запорожской АЭС, но откуда, понять не могут Фото: REUTERS

Наблюдатели Международного агентства по атомной энергетике просто фиксируют прилеты снарядов по Запорожской атомной электростанции, не говоря, кто совершает обстрелы, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, комментируя заявления МАГАТЭ.

«Они пока не покинули станцию. Их и тут неплохо кормят, как в известном мультике говорили. Ситуация простая: они мониторят, они следят, они цокают языками, крутят головами, когда что-то в очередной раз прилетает, и фиксируют просто сами прилеты. Но откуда, так понять и не могут», – сказал член военно-гражданской администрации Запорожья в эфире радио «Комсомольская правда».

Напомним, ранее Рогов высказал мнение, что возобновление обстрелов Запорожской АЭС Вооруженными силами Украины связано с отказом России принять резолюцию МАГАТЭ с призывом к РФ отказаться от контроля над станцией.

Кроме того, член ВГА Запорожской области в эфире радио «Комсомольская правда» сообщил, что уровень радиации вокруг ЗАЭС после ударов украинских войск по хранилищу с отработанным ядерным топливом находится в норме.