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НовостиПолитика30 ноября 2022 10:11

Рогов о наблюдателях МАГАТЭ на Запорожской АЭС: «Фиксируют прилеты, цокают, а откуда бьют – понять не могут»

Представители агентства продолжают находится на ЗАЭС, сообщил член ВГА Запорожской области
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Наблюдатели МАГАТЭ фиксируют прилеты по Запорожской АЭС, но откуда, понять не могут

Наблюдатели МАГАТЭ фиксируют прилеты по Запорожской АЭС, но откуда, понять не могут

Фото: REUTERS

Наблюдатели Международного агентства по атомной энергетике просто фиксируют прилеты снарядов по Запорожской атомной электростанции, не говоря, кто совершает обстрелы, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, комментируя заявления МАГАТЭ.

«Они пока не покинули станцию. Их и тут неплохо кормят, как в известном мультике говорили. Ситуация простая: они мониторят, они следят, они цокают языками, крутят головами, когда что-то в очередной раз прилетает, и фиксируют просто сами прилеты. Но откуда, так понять и не могут», – сказал член военно-гражданской администрации Запорожья в эфире радио «Комсомольская правда».

Напомним, ранее Рогов высказал мнение, что возобновление обстрелов Запорожской АЭС Вооруженными силами Украины связано с отказом России принять резолюцию МАГАТЭ с призывом к РФ отказаться от контроля над станцией.

Кроме того, член ВГА Запорожской области в эфире радио «Комсомольская правда» сообщил, что уровень радиации вокруг ЗАЭС после ударов украинских войск по хранилищу с отработанным ядерным топливом находится в норме.