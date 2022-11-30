Шойгу предложил применять в рамках спецоперации на Украине перспективные вооружения

Сергей Шойгу Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Создаваемые перспективные системы вооружения следует применять в рамках военной спецоперации на Украине, заявил министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу в ходе заседания коллегии военного ведомства.

"Нужно продолжить модернизацию и создание перспективных систем с последующим применением их в ходе военной спецоперации", - сказал министр.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом. При этом украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что никакого “Минска-3” между Россией и Украиной не будет. Он выдвинул ряд требований, которые, по его словам, позволят прекратить конфликт “справедливо, на основе Устава ООН и международного права”.

Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 30 ноября 2022 года публикует сайт KP.RU.