Огненные реки: Опубликованы потрясающие фото извержения вулкана Мауна-Лоа

Извержение вулкана Мауна-Лоа на Гавайях засняли с воздуха Фото: REUTERS

В национальном парке на Гавайских островах происходит извержение вулкана Мауна-Лоа, об этом сообщила Геологическая служба США (USGS).

Как уточняется, извержение вулкана началось в воскресенье 27 ноября 2022 года.

Извержение вулкана Мауна-Лоа Фото: REUTERS

По данным на 28 ноября лава находилась в границах кратера, угрозы для жителей населенных пунктов у подножия вулкана не имелось.

Извержение вулкана Мауна-Лоа Фото: REUTERS

Извержение вулкана Мауна-Лоа Фото: REUTERS

Извержение вулкана Мауна-Лоа Фото: REUTERS

Как сообщал сайт KP.RU, 20 ноября 2022 года в России на Камчатке проснулись вулканы Шивелуч и Ключевской.