МИД РФ прокомментировал идею Еврокомиссии о фонде для Украины из российских активов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Брюссель лихорадочно пытается "не мытьем, так катаньем" украсть российские активы, заявил РИА Новости замглавы МИД России Александр Грушко, комментируя идею Еврокомиссии о создании специальной структуры для управления замороженными средствами РФ.

"Вся эта лихорадочная деятельность ЕК преследует целью то, чтобы не мытьем, так катанием изыскать пути "легитимизации" незаконных санкций, принятых в отношении нашей страны, и воровства активов, принадлежащих российским гражданам и компаниям", - сказал Грушко.

Ранее в Еврокомиссии предложили создать фонд из замороженных €300 млрд активов Центробанка России и €19 млрд частных активов, чтобы инвестировать эти средства под управлением Евросоюза, а прибыль пустить на компенсационные выплаты Украине. Об этом сообщила сегодня, 30 ноября, в видеообращении глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима".

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