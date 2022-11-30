Акция ко Всемирному дню борьбы со СПИДом проходит в Хабаровске

В Хабаровске проводят профилактические акции ко Дню борьбы со СПИДом Фото: Shutterstock

В преддверии Всемирного дня борьбы со СПИДом по всей стране проходят акции по профилактике распространения ВИЧ-инфекции. Хабаровский край не стал исключением и вновь присоединился к большому делу, сообщает Транссибинфо.

Неделя тестирования на ВИЧ-инфекцию в Хабаровском крае проходит с 21 ноября по 4 декабря. В эти дни специалисты центра по профилактике и борьбе со СПИДом работают в формате выездных мероприятий. Профилактические акции проходят как в учебных заведениях, так и в общественных местах. Так, например, 3 декабря с 11:00 до 16:00 в ТРЦ «Стрелка» пройдет акция, на которой можно будет бесплатно анонимно сдать экспресс-тест, узнать о ВИЧ и путях распространения.

Основная задача данных акций – сокращение позднего выявления ВИЧ. Инфекция может существовать в организме человека бессимптомно. По информации «Центра по профилактике и борьбы со СПИД и инфекционными заболеваниями», в Хабаровском крае зарегистрировано 2820 человек с положительным ВИЧ-статусом.