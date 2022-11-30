ВТБ выпустил «Культурный гид» по выставке Константина Мельникова

Новая серия просветительского проекта «Культурный гид» вышла на канале банка в RuTube. Экскурсию по выставке «МЕЛЬНИКОВ/MELNIKOFF» провела Елизавета Лихачева, директор Государственного музея архитектуры имени А.В. Щусева. Очередной выпуск гида рассказывает об основных архитектурных приемах Константина Мельникова, о том, какие проекты прославили архитектора во всем мире и какое отношение он имеет к созданию мавзолея Ленина.

«В фокусе внимания «Культурного гида» гениальный архитектор, опередивший свое время, — сообщила Наталья Кочнева, старший вице-президент банка ВТБ. – Это первое полномасштабное исследование жизни, творчества и наследия одного из самых ярких представителей авангарда. Образовательный видеогид – одна из эффективных форм расширения доступа аудитории к наследию Мельникова, ведь видеогид останется в доступе на канале банка в RuTube, даже когда экспозиция завершит свою работу».

На выставке представлено более 200 экспонатов – графика, архитектурная и художественная, архивные документы, живопись, личные вещи Константина Степановича и фотоматериалы из архива Дома Мельникова. ВТБ выступает генеральным спонсором выставки. Все видео из серии «Культурный гид» можно посмотреть на канале банка ВТБ в RuTube. Выставка «МЕЛЬНИКОВ/MELNIKOFF» продлится до 23 января 2023 года включительно.