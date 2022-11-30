Путин заявил, что россияне определяют свое благосостояние «по деньгам в кармане» Фото: REUTERS

Граждане России определяют свое благосостояние не по статистике, а по количеству «денег в кармане», заявил президент РФ Владимир Путин.

«Мы должны руководствоваться цифрами, которые дает статистика, но, во-первых, статистика и статистический учет сами нуждаются в совершенствовании, а, во-вторых, прямо скажем, все-таки люди свое благосостояние определяют не по статистике, а по количеству денег в кармане. И вот на это нужно самым внимательным образом смотреть», – сказал глава государства на совещании с членами правительства.

Российский лидер призвал кабинет министров работать по каждой отрасли и каждому учреждению в части обеспечения достойного уровня зарплат.

Как писал сайт KP.RU, еще в мае 2022 президент России предложил проводить в стране политику, которая позволит опережать рост зарплат граждан относительно расходов.