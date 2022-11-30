«СБУшникам наши страдания доставляли радость»: Русский солдат раскрыл всю правду о бесчеловечных пытках в плену ВСУ

Участник спецоперации рассказал, что сотрудники СБУ смеются над пытками российских пленных Фото: пресс-служба Минобороны России

Сотрудники Службы безопасности Украины зверски издеваются над российскими военнопленными, получая удовольствие от страданий военнослужащих, рассказал российский боец Максим, проведший в украинском плену более шести месяцев.

В интервью «КП – Санкт-Петербург» военный, служащий в Вооруженных силах России по контракту, раскрыл правду о зверствах украинских спецслужб. По его словам, в первый день после в плену он подвергся жестоким избиениям и пыткам. Максим полагает, что над ним издевались или военнослужащие ВСУ, или наемники.

«Меня жестко били и топили в воде. Украинцы засунули мне кляп в рот, накинули на голову полотно и поливали водой секунд по 40. Когда я начинал сильно захлебываться, они прекращали лить воду. И потом снова повторяли пытку. Били всем, чем могли: руками, ногами, сигаретные бычки об ноги тушили, угрожали гениталии отстрелить. Зачем они это делали, я не знаю», – вспоминает Максим.

Как уточнил российский военный, никакой информации от него получить не пытались. После трех недель в подвале его отвезли в Киев, где россиянина пытали сотрудники СБУ. Максим отмечает, что их избиения были самыми жестокими: на протяжении недели он получал по телу руками, ногами, палками и дубинками, при этом СБУшники делали надрезы на его руках. По словам Максима, «страдания пленных доставляли им радость и удовольствие, они смеялись над их муками».

«Больнее всего из пыток был ток. Они кидали провода мне на мизинцы на ногах и ударяли разрядом. Током били минут 30. Я больше месяца не видел света – жил с завязанными глазами. Кормили там так, чтобы просто не сдох», – рассказал военнослужащий.

Как писал сайт KP.RU, на прошлой неделе Россия и Украина совершили очередной обмен военнопленными, из украинского плена вернулись 50 российских бойцов. За день до этого Россия и Украина обменялись военнопленными по формуле «35 на 35».