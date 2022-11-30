Волонтеры подвели промежуточные итоги работы по оказанию помощи участникам СВО и их семьям за два месяца

За период с 29 сентября по 29 ноября 2022 года волонтеры Общероссийской акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ подвели промежуточные итоги работы по поддержке военнослужащих-участников СВО и их семей. Как сообщили в организации, обработано более 240 тыс. заявок о помощи, собрано 837 тонн продуктов питания для солдат, отправлено более 680 тыс. детских писем на фронт.

"Волонтёры в круглосуточном режиме принимают заявки на оказание адресной, психологической, гуманитарной и юридической поддержки родственникам военнослужащих", - подтвердили в пресс-службе организации.

Касательно помощи родственникам военнослужащих, волонтеры поддержали уже более 134 тыс. семей. Они собирают заявки о помощи через анкетирование солдат в учебно-распределительных центрах, звонки или чат-ботов. 55% запросов составляет доставка продуктов питания, 24% – устройства ребёнка в детский сад, получения льгот и необходимых выплат, прохождения медико-социальной экспертизы и 12% – это организация транспортировки детей в учреждения здравоохранения.

“Желание помогать семьям военнослужащих появилось как-то спонтанно, как будто что-то объединяющее витает прямо в воздухе, это порыв, ведь бойцы защищают нас, и они должны служить спокойно, думать о выполнении задачи, а мы обеспечим надёжный тыл”, – говорит Ирина, волонтёр из Ростовской области.

Также волонтеры #МЫВМЕСТЕ активно организовывают отправку гуманитарных грузов бойцам в зону СВО. Для этих целей на территории 85 субъектов России создано 1266 пунктов сбора гуманитарной помощи для солдат. За два месяца добровольцы собрали 837 тонн продуктов питания и воды, более 160 тыс. наборов, в которые входят средства личной гигиены и комплекты белья.

“Мы знаем, что у бойцов есть всё необходимое, но не можем оставаться в стороне. Так хочется передать что-то тёплое, сердечное, чтобы они чувствовали – мы с ними, любим, ждем и верим!” – делится один из волонтеров штаба.

Помимо этого, волонтеры собрали от детей со всей страны 680 тыс. писем бойцам со словами поддержки и пожеланиями победы. На фронт передали уже тысячу штук.