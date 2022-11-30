Глеб Никитин: «Во Всероссийской акции «Сохраним лес» Нижегородская область заняла второе место»

Фото: Минлесхоз Нижегородской области

Программа реализуется во всех субъектах Российской Федерации в рамках национального проекта «Экология»

«В этом году в регионе заложено 770 гектаров памятных посадок, высажено 2,4 миллиона саженцев хвойных деревьев. Акция объединила более 1 500 нижегородцев. Их усилия позволили региону показать один из лучших результатов по стране», — заявил Глеб Никитин.

Глава области выразил благодарность активным участникам Всероссийской акции «Сохраним лес». Организаторами проекта выступили АНО «Сад Памяти», Минприроды РФ, Рослесхоз и Всероссийское общественное движение «Волонтеры Леса». В Нижегородской области реализацией программы занимается Минлесхоз.

Проект проводится при поддержке Фонда президентских грантов. Вчера в Москве состоялось подведение итогов и торжественное награждение победителей Всероссийской акции «Сохраним лес».

Фото: Минлесхоз Нижегородской области

«В этом году участок для центральной акции в Нижегородской области был выбран неслучайно — 12 тысяч молодых сосен на площади 2,8 гектара высажены на месте природного пожара в Воротынском районе. Работа будет продолжена. Если говорить о восстановлении лесов в целом по области, то в этом году в рамках нацпроекта „Экология“ общая площадь лесовосстановления составила 14,2 тыс. га (в 2021—13,8 тыс. га). Тем самым мы не только достигли основного индикатора* программы, но и перевыполнили план», — сказал министр лесного хозяйства Нижегородской области Роман Воробьев во время тожественной церемонии.

В том году всероссийская акция «Сохраним лес» завершилась высадкой 70-миллионного дерева в Чеченской Республике. Победителем акции стала Республика Коми, третье место заняла Тюменская область.

За 4 года акция объединила более 2 миллионов россиян. В Нижегородской области с 2019 года было высажено почти 6 миллионов деревьев.

Фото: Минлесхоз Нижегородской области

НАША СПРАВКА

По объему лесовосстановления Нижегородская область занимает первое место в Приволжском федеральном округе и третье по России. Наиболее успешно регион справляется с организацией использования лесов, мероприятиями в области воспроизводства и защиты лесов, а также финансово-экономической организацией деятельности. Объём лесовосстановления в Нижегородской области выше среднего по Приволжскому федеральному округу на 32%.

Нацпроект «Экология» реализуется в России с 2019 года в рамках Указа Президента Российской Федерации Владимира Путина. Одна из важнейших целей входящего в нацпроект федерального проекта «Сохранение лесов» — обеспечение баланса выбытия и воспроизводства лесов.

*Основной индикатор (отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений) в Нижегородской области достигнут на уровне 104,8% (при плановом значении 87,8%).