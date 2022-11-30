Цена газа в Европе впервые с октября превысила 1500 долларов за тысячу кубометров Фото: REUTERS

Цена газа в Европе в ходе торгов 30 ноября поднялась выше отметки 1 500 долларов за 1 тысячу кубометров. Такой рост стоимости голубого топлива зафиксирован впервые с 14 октября 2022 года, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

В целом рост цены с начала дня составляет уже более 5%.

Что касается стоимости декабрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах, то она выросла до 1 544 долларов за 1 тысячу кубометров.

Летом этого года стоимость газа в Европе поднялась выше 3000 долларов за тысячу кубометров.

Как ранее писал сайт KP.RU, газ дорожает весь нынешний год, с января цена голубого топлива выросла в пять раз. Причин сразу несколько: это и суровая зима сезона 2020-2021 в Европе, и маленькие запасы газа в хранилищах Старого Света.