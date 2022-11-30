МИД Румынии призвал Украину признать молдавский язык несуществующим Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр иностранных дел Румынии Богдан Ауреску в ходе встречи с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой призвал Киев признать, что молдавского языка не существует. Об этом сообщает пресс-служба румынского МИД.

«Министр Ауреску напомнил о неоднократных просьбах румынской стороны к украинской стороне признать отсутствие так называемого молдавского языка, – сказано на сайте ведомства.

В ходе встречи глава МИД Румынии подтвердил поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины, отмечается в сообщении. Министры также обсудили ситуацию с украинской энергетической инфраструктурой и последствия ударов по ней для населения страны. По словам Ауреску, Бухарест готов участвовать вместе со странами Запад в восстановлении Украины.

Сайт KP.RU писал, как Румыния запустила поглощение Молдавии через Украину.