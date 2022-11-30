Французская кинокомпания Pathе вернулась на российский рынок Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Французская кинокомпания Pathе решила вернуться в Россию. Теперь она возобновила продажу своего контента в нашу страну.

Как сообщается в Telegram-канале Бюллетень кинопрокатчика (БК), об этом стало известно на презентации дистрибьютора "Атмосфера кино" на форуме "Российский кинобизнес".

Генеральный директор фирмы Вадим Иванов объяснил, что прокатчик выпустит в России некоторые проекты студии. Среди них полюбившийся россиянам фильм "Астерикс и Обеликс: Поднебесная" (в прокате с 14 февраля 2023 года) и дилогия "Три мушкетера" (премьера в апреле и декабре 2023 года соответственно)".

Изначально компания Pathе прекратила заключение новых сделок по продаже своего контента в Россию 24 февраля 2022 года. При этом студия продолжала работать с картинами, которые были проданы до начала спецоперации России на Украине.