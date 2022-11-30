Путин выразил соболезнования Си Цзиньпину в связи со смертью экс-председателя КНР Цзян Цзэминя

Президент России Путин отметил, что с именем "этого выдающегося государственного деятеля" неразрывно связан период новейшей истории Китая Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин выразил слова соболезнования председателю КНР Си Цзиньпину в связи со смертью его предшественника, экс-генсека ЦК Коммунистической партии Китая (КПК) Цзян Цзэминя. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

"Уважаемый господин Председатель, примите глубокие соболезнования по поводу кончины бывшего Председателя Китайской Народной Республики и Генерального секретаря ЦК КПК Цзян Цзэминя", - говорится в послании президента РФ.

Путин отметил, что с именем "этого выдающегося государственного деятеля" неразрывно связан период новейшей истории Китая, ознаменованный большими достижениями в экономическом, социальном и развитии международных позиций.

"Светлая память о столь авторитетном политике и замечательном человеке навсегда сохранится в моем сердце. Прошу передать слова самого искреннего сочувствия родным и близким покойного, а также всему дружественному народу Китая", - соболезнует лидер России.

Он напомнил, что в 2001 году при Цзэмине Россия и Китай подписали договор о дружбе и добрососедстве, который заложил основу для качественного наращивания всего комплекса двусторонних связей.

Цзян Цзэминь скончался сегодня, 30 ноября 2022 года, в возрасте 96 лет. Он болел лейкемией и недостаточностью внутренних органов, что повлекло за собой трагические последствия.

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