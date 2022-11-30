Меры поддержки привлекли в Самарскую область более 1000 медиков из других стран и регионов РФ

Благодаря реализуемым мерам поддержки специалисты получают выплаты и жилье.

За последние 5 лет на работу в Самарской области устроились более 1000 медработников из других стран и регионов РФ. Медицинские учреждения региона активно пополняются квалифицированными специалистами благодаря ряду мер поддержки. Одна из них – «подъемные» в размере 200 и 300 тысяч рублей.

Именно такую меру поддержки получил новый врач-невролог ЦРБ Сергиевского района Химматджон Хайталиев. 33-летний специалист приехал в муниципалитет из Таджикистана, где несколько лет работал в столице республики.

– В Сергиевске нам сразу понравилось. Я побывал в поликлинике, пообщался с главврачом и вскоре трудоустроился. Нам выделили трехкомнатную квартиру в качестве служебного жилья, помогли устроить детей в сад, – рассказал Химматджон Хайталиев.

Химматджон Хайталиев также получил единовременную выплату в размере 1,5 млн рублей по программе «Земский доктор». Семья планирует направить средства на покупку дома.

Благодаря программе «Земский доктор» новых специалистов получила больница Кошкинского района. Сюда трудоустроились сразу два профессионала, переехавшие в регион из Татарстана – врач-терапевт Александр Ивлев и врач-невролог Нина Козырькова.

– Такие программы очень важны, ведь благодаря им специализированная медицинская помощь становится более доступной для жителей небольших, отдаленных сел. А для специалистов открываются новые возможности для профессиональной самореализации, – поделилась Нина Козырькова.

В рамках программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер» активно пополняется и коллектив Камышлинской ЦРБ. В прошлом году в больницу устроились три специалиста – врач общей практики, стоматолог и медицинская сестра.

Напомним, по поручению главы региона Дмитрия Азарова медработникам в малых городах и селах компенсируют первоначальный взнос по ипотеке на жилье в сельской местности. Размер компенсации составляет 30% от стоимости недвижимости. Врачи в возрасте до 40 лет могут также рассчитывать на компенсацию расходов в размере 50% банковской ставки ипотечного жилищного кредита. Компенсация расходов предоставляется в размере до 100 000 рублей в год в течение 3 лет. При этом специалист должен оставаться на месте текущей работы на протяжении всего срока получения компенсации. Помимо этого, администрации муниципалитетов предоставляют сотрудникам служебное жилье и компенсируют аренду квартир.

Отдельная мера поддержки предусмотрена для выпускников вузов. При трудоустройстве по наиболее востребованным специальностям в год окончания вуза они получают 200 тысяч рублей. Размер выплаты представителям наиболее дефицитных специальностей – таких, как врачи общей практики и врачи в составе бригад скорой помощи – составляет 300 тысяч рублей.