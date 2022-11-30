Reuters: В посольстве Украины в Мадриде произошел взрыв, ранен один человек

В посольстве Украины в Мадриде произошел взрыв, ранен один человек Фото: ru.wikipedia.org

В посольстве Украины в Испании произошел взрыв, в результате инцидента ранен один человек.

По информации Reuters, при взрыве пострадал сотрудник дипломатического представительства. Он был госпитализирован в больницу с легкими ранениями.

Тем временем испанское издание TeleMadrid пишет, что взрывчатка была в письме, которое нес сотрудник дипмиссии. Территория посольства была оцеплена полицейскими, на месте работают специалисты по обезвреживанию взрывчатых веществ. В самом посольстве пока не делали официальных заявлений по поводу взрыва.

Как писал сайт KP.RU, в конце ноября в центре Москвы на улице Спиридоновка загорелась резиденция посла Алжира. К тушению огня был привлечен 61 человек, а также задействованы 16 единиц техники.

В начале сентября прогремел взрыв в одном из районов Кабула недалеко от российского посольства.