Посольство Германии отказало в выдаче виз представителям Россотрудничества Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Посольство Германии отказало СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и международному гуманитарному сотрудничеству, которые направлялись в ФРГ на Недели русского языка. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Германская сторона постаралась помешать своими недружественными действиями проведению этих знаковых мероприятий. Посольство ФРГ в Москве отказало в выдаче въездных виз ряду российских участников, которые представляли, в частности, Россотрудничество, отечественные культурно-образовательные учреждения», – рассказала она на брифинге.

Как уточнила дипломат, в числе российской делегации были в частности специалисты по творчеству писателя Федора Достоевского и его наследию.

Как писал сайт KP.RU, ранее МИД России осудил Германию за отказ выдать визы делегации Паралимпийского комитета РФ, которая по приглашению Международного паралимпийского комитета (МПК) должна была принять участие во внеочередной Генеральной ассамблее МПК в Берлине.