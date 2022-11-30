Медведев убежден, что Еврокомиссии "прилетело по голове" из США за слова о потерях Украины

Представитель Совбеза РФ Медведев назвал Евросоюз 51-м штатом США из-за удаления публикации о потерях Украины Фото: REUTERS

Заместитель председателя Совета безопасности (СБ) РФ Дмитрий Медведев посчитал, что Евросоюз не самостоятельный после того, как глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен убрала из соцсетей публикацию о "стотысячных потерях" в Украине. Политик назвал союз 51-м штатом США.

Медведев отреагировал на своей странице во "ВКонтакте" на публикацию в Twitter главы Еврокомиссии о "стотысячных потерях" ВСУ, которая была "потерта и отредактирована". По его мнению, редактирование обусловлено тем, что ЕС "прилетело по голове из вашингтонского обкома".

"Прилетело, похоже, больно. Выглядит крайне унизительно. Нет никакого ЕС, есть штат номер 51", - сделал вывод Медведев.

Несколько позже в Еврокомиссии объяснили причину редактирования сообщения и удаления видео из публичного доступа.

"Используемая оценка из внешних источников должна была относиться к потерям, то есть как убитым, так и раненым, и должна была показать жестокость России", - написала представитель ЕК Дана Спинант в Twitter.

Ранее Медведев писал, что Россия "по очевидным всем разумным людям причинам" пока не использовала весь свой арсенал возможных средств поражения. "И не наносила удары по всем возможным вражеским целям, расположенным в населённых пунктах. И не только из присущей нам человеческой доброты. Всему своё время", - подчеркнул политик.