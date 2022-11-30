Более 13 тысяч детей-сирот смогут бесплатно обучиться новым профессиям в колледжах

Во время занятия в слесарном цехе индустриально-технологического колледжа. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

В частности, они смогут обучаться очно по программам переподготовки рабочих профессий за счет бюджетных средств, а также получить пособие на приобретение учебной литературы, письменных принадлежностей и ежемесячное пособие в течение всего периода учебы. Соответствующий законопроект одобрен на заседании Правительства Российской Федерации под председательством Михаила Мишустина.

Вводимая дополнительная гарантия получения качественного образования для таких ребят позволит им освоить дополнительную профессию и тем самым скорректировать свою профессиональную траекторию.

«С 2024 года на эти цели планируется выделять из средств региональных бюджетов почти по 700 млн рублей, что позволит переподготовить более 13 тысяч человек в период с 2024 по 2026 год», – подчеркнул министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов.

При этом размер ежемесячного пособия для поддержки ребят в среднем составит более 10 тыс. рублей. Еще почти 3 тыс. рублей (на одного человека) будет выделено на приобретение необходимых пособий и литературы.