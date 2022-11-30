МИД РФ пообещал принять адекватные меры в ответ на возможную конфискацию российских активов в ЕС Фото: REUTERS

Россия примет адекватные меры, если страны Евросоюза решат конфисковать российские активы, предупредила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

«Мы в очередной раз предупреждаем, что если дело дойдет до реальной конфискации собственности российских граждан, предприятий, государственных резервов нашей страны, то с российской стороны неминуемо последуют адекватные меры», – заявила дипломат на брифинге.

Захарова не стала уточнять, какими будут ответные меры России. Она отметила, что решение по ним будет приниматься исходят из того, какие санкции будут приняты в отношении РФ. Представитель МИД подчеркнула, что ответ Москвы будет «настоящим», а ответственность за последствия для европейского бизнеса будет лежать исключительно на ЕС.

Как писал сайт KP.RU, ранее в Еврокомиссии предложили создать фонд из замороженных 300 млрд евро Центробанка России и 19 млрд евро частных активов, чтобы инвестировать эти средства под управлением Евросоюза, а прибыль пустить на компенсационные выплаты Украине.