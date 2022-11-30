Минкульт опубликовал перечень приоритетных тем для кинематографистов России Фото: REUTERS

Министерство культуры России выделило 17 приоритетных тем государственной финансовой поддержки кинопроизводства на 2023 год. Рекомендации кинематографистам РФ и условия конкурсных отборов опубликованы на сайте ведомства.

"Министерство культуры продолжает поддерживать такие важные для общества темы, как защита семейных ценностей, патриотическое воспитание, сохранение традиций регионов России, успехи отечественной науки, популяризация профессии инженера и учителя, - заявила министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова.

В топ 3 приоритетных направления кино в Росси в 2023 году стали темы "Культура России. Сохранение, создание и распространение традиционных ценностей", "Десятилетие детства. Семья, дети, их защита и поддержка", "Наука России: инновации, технологии, приоритеты".

Порядок и условия проведения конкурсных отборов в 2023 году будут объявлены в конце декабря 2022 года, отметили в Минкульте.

Вместе с тем Министерство культуры РФ отзывает ранее выданные прокатные удостоверения у фильмов, нарушавших закон, который устанавливает запрет пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних.